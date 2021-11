Fenstergeschichte(n): In der Wachenheimer Edith-Stein-Kirche ist eine biblische Symbolfigur vor ihrem Untergang zu sehen. Was oder wer sie ist, wurde im Lauf der Geschichte, unter anderem von Lucas Cranach, unterschiedlich gedeutet.

Verliebt in Prunk, hält eine Frauengestalt den goldenen Kelch hoch, während sie auf einem vielfach gehörnten Tier reitet. Mit seiner Darstellung der „Hure Babylon“ zeigt Glasmaler Valentin Feuerstein an der Ostseite der Wachenheimer Edith-Stein-Kirche eine Allegorie aus dem letzten Buch des Neuen Testaments. Die Offenbarung des Johannes oder „Apokalypse“ steckt voll von solchen Metaphern.

Was oder wen die babylonische Hure verkörpert, das wurde im Lauf der Geschichte unterschiedlich gedeutet. In Schriften aus der Zeit der Reformation wird sie mit der römisch-katholischen Kirche gleichgesetzt. So zeigt der Maler Lucas Cranach in seiner Illustration der Lutherbibel, dass sie auf dem Kopf die Papstkrone trägt.

Verführung als Bild des alten Roms

Eine andere traditionelle Erklärung sieht die personifizierte Verführung als Bild für das alte Rom: Danach wird die reiche, mächtige Stadt mit dem sündigen Babylon identifiziert. Die geschmückte und reitende Frauenfigur steht für den verlockenden, sinnlichen Luxus römischer Kultur und für das Anbeten falscher Götter.

Entgegen der biblischen Schilderung kleidet Feuerstein im Wachenheimer Fensterteil die Gestalt nicht in Rot. Ihre Kleidung zeigt er grau und verblasst. Die glühende Farbe ergreift stattdessen Besitz von der Umgebung. Stolze Architektur zerfällt und rote Flammen züngeln durch die Bruchstücke empor.

So deutlich gestaltet der Künstler die Konsequenz menschlicher Anmaßung. Ohne die Auflösung zu sehen, hält seine lächelnde Figur ihr Goldgefäß mit beiden Händen fest.