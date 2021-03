Ich bin ja eigentlich nicht die, die gern Serien schaut und gebannt in andere Welten eintaucht. Doch vor Kurzem hat es mich gepackt! „The Chosen“ – zu Deutsch: der Erwählte oder die Erwählten. Diese neue Serie ist eine Verfilmung des Lebens Jesu. Hört sich erstmal wenig aufregend an und lässt sofort kitschige Szenen aus alten Jesus-Filmen aufsteigen, die eher zum Fremdschämen sind. Nicht jedoch bei dieser neuen Serie. Die Filmemacher schaffen es, die schon so oft gelesenen biblischen Erzählungen neu erscheinen zu lassen: die einzelnen Personen als herrliche Charakter-Köpfe, spannende Dialoge, Blicke, die mehr sagen als tausend Worte und immer wieder dieser Jesus, der so sympathisch, aber doch ganz anders ist, als alle erwarten. Besonders beeindruckt bin ich in der Serie von dem, was in der Bibel nur zwischen den Zeilen steht: die Stimmung, und vor allem die Gefühle. Haben Sie sich schon mal gefragt, was Jesus macht, nachdem die Netze von Petrus auf wundersame Weise übervoll mit Fischen sind? In der Serie lacht er herzlich und hat vor Freude Tränen in den Augen.

„The Chosen“ zeichnet kein neues oder moderneres Bild von Jesus. Es ist der Jesus aus der Bibel, er wird jedoch greifbarer durch authentisch gespielte Emotionen, Gespräche mit den Menschen und eben seinen Blicken, die ohne Worte tief fallen. Beim Schauen bin ich oft berührt worden von seiner Art, Liebe zu zeigen.

Die Serie kann man über die gleichnamige App oder den Browser kostenlos mit Untertiteln schauen. Möglich wurde dieses Angebot über eine Crowdfunding-Aktion. Für die Produktion der ersten Staffel (die zweite wurde gerade abgedreht) wurden über 10 Millionen Dollar gesammelt – damit sie weltweit umsonst verfügbar ist. Probieren Sie es mal aus: eintauchen in die vielleicht so vertrauten biblischen Geschichten –und Jesus ganz neu erleben. Es lohnt sich!