Wie kann man Kindern und Jugendlichen das Thema Biber altersgerecht vermitteln? Bei einer Exkursion am Isenachweiher gab es Ideen für Betreuer der Junior-Ranger-Camps.

Naturverständnis junger Menschen fördern und Begeisterung wecken: Das sind Ziele des Gemeinschaftsprojekts der Junior-Ranger-Camps, organisiert vom Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen in Kooperation mit Landesforsten Rheinland-Pfalz und weiteren Partnern. An verschiedenen Orten im Pfälzerwald finden die Camps in den Ferien statt. Geleitet von geschulten Betreuungspersonen, sind die Veranstaltungen thematisch nach unterschiedlichen Tieren gestaltet.

Bei der Isenach-Exkursion stehen der Biber und die Frage im Fokus, wie er in der Umweltbildung vermittelt werden kann. Stefanie Venske, Projektleiterin im Biberzentrum Rheinland-Pfalz der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie (GNOR), hat ein lebensnahes Präparat mitgebracht.

Mitgebrachtes Präparat aus dem Biberzentrum. Foto: Ladwig

Daran zeigt sie typische Körpermerkmale wie die orangefarbenen Nagezähne, die kleinen Ohren, die Hinterpfoten mit Schwimmhäuten und den flachen, beschuppten Schwanz – alles perfekt zugeschnitten auf die Lebensweise des größten europäischen Nagetiers.

Jagd auf Biber: Als Fisch eingestuft

Auch seine fast vollständige Ausrottung in Deutschland kommt zur Sprache. Biber wurden wegen ihres dichten, wasserabweisenden Fells intensiv gejagt, außerdem aß man Biberfleisch an Fastentagen, da die Tiere wegen ihres Schwanzes als Fische eingestuft wurden.

Als weiteren Grund der starken Bejagung nennt Ökopädagoge Rasmund Denné das früher vielfältig genutzte Bibergeil, ein stark riechendes, harzartiges Sekret aus zwei Hautbeuteln, mit dem die Tiere ihr Revier markieren. Heute erholen sich die Bestände der streng geschützten Pflanzenfresser. Ihre Aktivitäten in der Landschaft führen jedoch auch zu Problemen. „Ein Großteil der Konflikte geht auf die Dämme der Biber zurück, weil sie die vom Menschen vorgegebenen Maße für Becken und Kanäle verändern“, erklärt Stefanie Venske, die in vielen Fällen Kompromisse aushandeln muss.

Nachdem die Gruppe zum Rundgang um den Isenachweiher aufgebrochen ist, werden am Ufer viele Spuren des dämmerungs- und nachtaktiven Bibers entdeckt. Immer wieder zeigt sich die Stärke eisenharter Zähne an angefressenen Gehölzen, spitzen Holzstümpfen, geschälten Aststücken oder gefällten Bäumen. „So eine Kraft zum Nagen hat nur der Biber, und abgebissene Holzchips kann man gut mit den Kindern einsammeln“, sagt Venske.

Hier zeigt sich die enorme Bisskraft des Nagers. Foto: Ladwig

Sie weist aber auch darauf hin, dass die Aktivitäten am Isenachweiher im Laufe der Zeit nachgelassen haben. „Er muss hier ja auch keinen Damm anlegen.“ Im Randbereich des Weihers zeigt die Expertin die ansehnliche Biberburg. Auch hier erfahren die Teilnehmenden, wie sie das Interesse angehender Junior-Ranger wecken können. An einer Biberbehausung lässt sich zum Beispiel feststellen, dass kein Eingang sichtbar ist, denn er liegt unter Wasser.

Waldpädagogin Hannah Wagner nimmt von der Exkursion, zu der auch ein Besuch im Pfalzmuseum gehört, viele Anregungen mit. Sie führt Junior-Ranger-Camps am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz durch. Als Anschauungsmaterial hat sie schon mal frisch abgenagte Holzchips des Isenach-Bibers eingepackt.