Mit insgesamt 44.000 Euro fördert der Bezirksverband Pfalz in diesem Jahr 16 freie Kulturprojekte in der Pfalz, darunter auch zahlreiche aus unserer Region. Dem Neustadter Puppentheater Dornerei fließen so 5000 Euro für das neue Stück „Prinzessin Anna oder wie man einen Helden findet“ zu, das am 20. November im Herrenhof Mußbach Premiere feiern soll. Über 3000 Euro kann sich die Neustadter Stiftskantorei als Unterstützung für ihr Adventskonzert freuen, bei dem unter Mitwirkung von neun Solisten am 27. November in der Stiftskirche Werke von Heinrich Schütz und Michael Praetorius zu hören sein werden. Ebenfalls 3000 Euro gehen an das „Theader Freinsheim“ der Schauspielerin Anja Kleinhans und ihre Sommer-Produktion „Grünkraft – reloaded!“, ein Stück über Hildegard von Bingen, für das sich bereits am 26. Juli am Stadtmauerturm in Freinsheim der Vorhang hebt. Noch früher, schon am 16. und 17. Juli nämlich, kommt das Graupner-Kantatenprojekt des Freundeskreises für Kirchenmusik in Kirchheim zu Gehör, das mit 2000 Euro gefördert wird. Auch das Neustadter Vokalensemble, das aus 24 Sängerinnen und Sängern besteht und wie die Stiftskantorei von Bezirkskantor Simon Reichert geleitet wird, erhält 2000 Euro für ein Konzert mit zeitgenössischer und amerikanischer Chormusik, das am 23. Juli als Teil des „Neustadter Orgelsommers“ in der Stiftskirche stattfindet. Der Orgelsommer selbst mit seinen neun Konzerten zwischen Juni und September wird ebenfalls mit 2000 Euro unterstützt.