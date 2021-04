Joachim Schäfer, Jurist aus Carlsberg, ist neuer Vorsitzender Bezirkssynode des Kirchenbezirks Bad Dürkheim-Grünstadt. Schäfer wurde bei der konstituierenden Sitzung am Montag zum Nachfolger von Pfarrer Karl-Ludwig Hauth (Eisenberg) gewählt, der den Vorsitz 18 Jahre innehatte. Schäfers Stellvertreter ist Pfarrer Simon Krug (Gönnheim). Als Senior des Kirchenbezirks (Stellvertreter des Dekans) fungiert künftig Pfarrer Martin Lenz aus Weisenheim am Sand. Er tritt die Nachgfolge von Stefan Fröhlich an, der 15 Jahre Senior war.

Dem Bezirkskirchenrat gehören als geistliche Vertreter Dekan Stefan Kuntz sowie die Pfarrer Martin Lenz und Simon Krug sowie als weltliche Vertreter Joachim Schäfer (Carlsberg), Marcus Schwörer (Dackenheim), Elke von Haaren (Grünstadt) und Wolfgang Pahlke (Battenberg) an. Zudem beschloss die Versammlung, mehr Geld für digitale Angebote zur Verfügung zu stellen: Um 20.000 Euro für die nächsten beiden Jahre wurde der Haushaltsplan ergänzt. Für die Umsetzung soll Pfarrer Max Niessner (Birkenheide) sorgen. „Die digitale Synode hat technisch hervorragend funktioniert“, lobte Dekan Kuntz.