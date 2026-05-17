Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim verliert das letzte Heimspiel der Saison gegen den SV Geinsheim deutlich, hat dabei aber auch viel Pech.

Das hatte sich der Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim anders vorgestellt: Mit 0:4 (0:2) verlor die Mannschaft von Trainer Christian Schäfer ihr letztes Heimspiel der Saison gegen den SV Geinsheim, der damit seine Chance auf das Erreichen des zweiten Platzes wahrte.

Es war vor 100 Zuschauern ein Spiel, das aus Freinsheimer Sicht vielversprechend aber zugleich auch frustrierend begann. In der vierten Spielminute bediente der scheidende Torjäger Schamil Kuduzov seinen Teamkollegen Kevin Klein, der frei vor Gästekeeper Tizian Krimmel stand, aber zweimal am gegnerischen Torwart scheiterte. Vielversprechend deshalb, weil dieser Spielzug blitzsauber vorgetragen worden war, enttäuschend deshalb, weil eben zwei so genannte Hundertprozentige nicht genutzt wurden. „Wir hätten in Führung gehen müssen, aber dann machen wir ein Eigentor, das unnötig ist, wo wir nach einem Eckball eine klare Zuteilung haben und beim zweiten Gegentor war es ein Schuss direkt auf den Torwart – den musst Du halt halten“, kommentierte Christian Schäfer den aus Freinsheimer Sicht mehr als ärgerlichen Spielverlauf.

Antreiber Boller

Es war die erste Geinsheimer Ecke, nach der der Ball in der 13. Minute in den Strafraum flog und von Dennis Drees ins eigene Tor geköpft wurde. Der SV Geinsheim gab nun den Ton an. Seine Spieler waren meistens einen Schritt schneller und einen Tick aggressiver in den Zweikämpfen, wohl auch deshalb, weil die Motivation, noch um den Relegationsplatz spielen zu können, größer war als jene der Gastgeber, um den vierten Tabellenplatz zu kämpfen. Aber die Freinsheimer kämpften sich in die Partie zurück, angetrieben von Kapitän Thorsten Boller.

Nachdem Freinsheims Keeper Marvin Bonomo bei einer Chance von SVG-Spielführer Julian Herrmann auf dem Posten war (23.), scheiterte auf der anderen Seite Kuduzov ebenso an Krimmel (35.) wie eine Minute später Hannes Weibel. Zwei Schusschancen brachte Weibel wenig später ebenfalls nicht im gegnerischen Gehäuse unter. Dann war wieder Geinsheim an der Reihe. Balleroberung im Mittelfeld, der Pass landete bei Kilian Sturm, der auf dem rechten Flügel relativ unbehelligt durchgestartet war, etwas nach innen zog und dann aus etwa 18 Metern aufs Tor schoss. genauer gesagt auf Marvin Bonomo, dem der Ball zum 0:2 durch die Hände flutschte.

Kuriose Szenen

Der zweite Durchgang begann ebenfalls unglücklich für die Gastgeber, allerdings hatte Christian Schäfer auch gewarnt. „Ich habe noch gesagt, wenn ein langer Einwurf kommt, dann muss einer den Einwerfenden unter Druck setzen. Aber der kann wieder flanken, dann stehen wir in der Mitte zwei gegen eins, lassen den Gegenspieler sich drehen und schießen uns selbst den Ball ins Tor. Wir haben ja von den vier Toren, drei selbst gemacht“, haderte der Freinsheimer Trainer mit dem 0:3 durch Julian Herrmanns Schuss, den Maximilian Schäfer ins eigene Tor abfälschte.

Diese Partie bot in der Tat einige kuriose Szenen. Dazu zählten auch die Konterchancen für die Geinsheimer, die fahrlässig vergeben wurden. So hätte Dustin Maier (57.) ebenso das 4:0 aus Geinsheimer Sicht machen müssen wie Kilian Sturm (64.). In der 67. Minute trat Schamil Kuduzov zum Foulelfmeter an, schlenzte den Ball aber an die Querlatte. Es war nicht zu fassen. Dann wieder ein Geinsheimer Konter, schnörkellos gespielt und nach Philip Hirths Pass von Simon Schreck in der 57. Minute zum 4:0-Endstand vollendet. „Das Ergebnis spiegelt den Verlauf des Spiels eigentlich nicht wider“, analysierte Christian Schäfer sein letztes Heimspiel als Trainer des FV Freinsheim. „Es geht aber jetzt gar nicht um mich, sondern es geht um die Mannschaft. Dass wir vor den eigenen Zuschauern dieses Spiel mit 0:4 herschenken, das ist wirklich sehr ärgerlich“, haderte der scheidende Übungsleiter.