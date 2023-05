Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich am ersten Spieltag kommt es in der Fußball-Bezirksliga bei der Partie zwischen dem SV Weisenheim und Rot-Weiss Seebach (Sonntag, 15 Uhr) zu einem zuschauerträchtigen Derby. In der vergangenen Runde hatte der SVW das Duell mit 1:0 für sich entschieden. Jetzt wollen beide Teams die Weichen für eine gute Saison stellen.

Das erste Pflichtspiel haben die Weisenheimer in den Sand gesetzt. Beim tieferklassigen ASV Maxdorf flog der SVW trotz rund 50-minütiger Überzahl mit 1:2 schon in der ersten Runde aus