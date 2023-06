Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

400 Zuschauer verfolgten das Bezirksliga-Derby zwischen dem SV Weisenheim am Sand und dem FV Freinsheim. Der 2:1-Erfolg der Gäste war glücklich, weil den Gastgebern das Pech gleich in mehrfacher Hinsicht irgendwie an den Fußballschuhen klebte. Die geforderte Rote Karte gab es auf der anderen Seite, ein Joker musste früh vom Feld und ein Lapsus führte zum entscheidenden Treffer.

Aufgrund der starken Leistung, die der SV Weisenheim am Sand in der ersten Hälfte des Derbys der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz gegen den FV Freinsheim zeigte, hätte er einen