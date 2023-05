Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Anfang fehlte die Sicherheit, am Ende die Kraft: Dazwischen wehrte sich der SV Weisenheim am Sand in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz gegen den FV Dudenhofen II ordentlich, glich einen 0:2-Rückstand aus. Am Ende reichte es nicht.

Etwas mehr als eine halbe Stunde lang hatte der SV Weisenheim am Sand am Anfang der Partie überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel. Die Spieleröffnungen waren sehr unsicher, insbesondere wenn dies