Sowohl der SV Weisenheim als auch der SV RW Seebach müssen an diesem Spieltag der Fußball-Bezirksliga in Ludwigshafen antreten. Der SVW gastiert am Samstag (15 Uhr) beim BSC Oppau. Seebach muss am Sonntag (15 Uhr) beim SV Südwest Ludwigshafen ran. Die beiden Gastmannschaften streben Auswärtssiege an.

Den SV Weisenheim plagen große Verletzungsprobleme. Deshalb hat der Verein versucht, die Partie zu verlegen und unter der Woche nachzuholen. Das hat der BSC abgelehnt mit dem Verweis