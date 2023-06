Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

BAD DÜRKHEIM. Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach hat den hoch eingeschätzten Ludwigshafener SC 2:0 (0:0) geschlagen und damit einen tollen Saisonstart mit sechs Punkten aus zwei Partien hingelegt. Das bedeutet aktuell Platz drei.

In der ersten Halbzeit war die Partie sehr zerfahren und mit wenig Struktur in den Aktionen. Den Gästen merkte man an, dass ihr angeschlagener Torjäger Nicola Maillet nicht zum Einsatz kam,