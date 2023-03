Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach der ersten Saisonniederlage, die mit 0:3 bei 08 Haßloch happig ausfiel, will Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim am Sonntag, 15.15 Uhr, gegen den BSC Oppau wieder in die Spur zurückfinden. Kurz vor Schließen des Transferfensters haben die Freinsheimer einen Torwart verpflichtet.

Ferdinand Schill, der in Seebach ausgestiegen ist, hat beim Nachbarn angeheuert. „Wir haben die Information bekommen, dass er unzufrieden ist und mit ihm gesprochen“, berichtet der