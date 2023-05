Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FV Freinsheim ist wieder in der Spur. In der Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga entführte die Mannschaft bei Spitzenreiter TSG Jockgrim mit 2:2 (0:1) einen Punkt. Und dies nach einem 0:2-Rückstand und in Unterzahl, was für eine intakte Moral spricht.

Es war nicht nur die Moral, die gestimmt hat, auch fußballerisch war es ein Schritt nach vorne. „Es war nicht nur eine starke Vorstellung, wir haben dem Gegner auch wirkungsvoll Paroli