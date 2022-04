Alles auf Null und einfach noch mal neu in die Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga starten – so könnte das Motto des FV Freinsheim lauten, der am Sonntag (15 Uhr) beim VfB Haßloch antritt. Ein Freinsheimer aber ist richtig geladen und macht aus seinem Herzen keine Mördergrube.

Trainer Christian Schäfer, ein wackerer Kämpfer für Gerechtigkeit und Chancengleichheit, sieht seinen Verein benachteiligt. „Wir starten mit einem Auswärtsspiel in die Aufstiegsrunde, sind dann spielfrei und haben danach wieder ein Auswärtsspiel. Bis wir zum ersten Mal vor eigenem Publikum antreten, ist Ende April. Da stimmen die Relationen nicht“, klagt Schäfer und ist richtig sauer. Das mag auch ein bisschen mit der sportlichen Situation und der immer noch schmerzenden 0:6-Pleite in Knittelsheim zusammenhängen.

Doch es gibt durchaus Anzeichen, dass es besser werden könnte. „Die Trainingsleistungen waren gut, es gab keinen Abfall, kein Nachlassen. Außerdem kehren einige der Erkrankten wieder zurück“, berichtet Schäfer. Mehr Spieler bei den Übungseinheiten bedeuten eine größere Qualität im Training. Auf einer Position ist sogar ein richtiger Konkurrenzkampf entbrannt. Nämlich im Tor, wo sich Savo Schulz und Florian Schatz ein enges Rennen liefern. „Savo hat in Knittelsheim gespielt, weil er den etwas stabileren Eindruck hinterlassen hatte“, informiert der Coach. Schatz, in der Hauptrunde Stammtorhüter, laborierte an einer Knieblessur, außerdem seien die hohen Testspiel-Niederlagen nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Die Entscheidung, wer am Sonntag spiele, falle kurzfristig. „Beide haben ein gutes Niveau erreicht“, freut sich der Übungsleiter.

Der VfB Haßloch habe eine vor allem offensiv starke Mannschaft um die torgefährlichen Lucas Franzreb und Kevin Klein. „Wir dürfen sie nicht spielen lassen, müssen Präsenz zeigen, Zweikämpfe annehmen und an die Leistungsgrenze gehen“, fordert der Freinsheimer Coach. Sich gegenseitig zu unterstützen und ein Wir-Gefühl zu entwickeln, sei unerlässlich. „Ich erwarte, dass sich die Mannschaft so präsentiert wie in der Hauptrunde.“