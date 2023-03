Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das wichtigste Spiel der vergangenen fünf Jahre steht dem SV Weisenheim am Sonntag (15 Uhr) gegen den VTG Queichhambach bevor. In der Abstiegsrunde der Bezirksliga kämpfen etliche Teams um den Klassenverbleib. Zwei davon stehen sich in Weisenheim gegenüber. Da heißt es für beide: verlieren verboten.

Im Mai 2017 hatte der SVW ein ähnlich bedeutungsvolles Spiel. Am vorletzten Spieltag der A-Klasse Rhein-Pfalz erzwangen die Blau-Roten beim Konkurrenten ESV Ludwigshafen ein 2:2. Im Falle