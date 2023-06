Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Weisenheim am Sand hat am Sonntag, 15.15 Uhr, ein ganz wichtiges Spiel in der vor der Brust. In der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga erwartet der SVW den Tabellenletzten VfB Hochstadt, der bereits als Absteiger feststeht. Ob dies aber die Aufgabe für die Gastgeber leichter macht? Immerhin müssen fünf Mannschaften absteigen.

Vier Spieltage sind noch auszutragen. Und während neben Hochstadt der SC Bobenheim-Roxheim und der SV Minfeld schon abgestiegen sind, kann es die übrigen sieben Teams alle noch treffen.