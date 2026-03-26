Im Landkreis Bad Dürkheim wurden die ersten Bezahlkarten an Geflüchtete ausgegeben. Wann ist die Umstellung beendet?

Ab dem zweiten Quartal 2026 sollen alle Geflüchteten im Landkreis Bad Dürkheim mit einer Bezahlkarte des Landes Rheinland-Pfalz ausgestattet sein. Darüber informierte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) am Mittwoch den Kreistag. Die AfD-Fraktion hatte eine entsprechende Anfrage gestellt. Bis dahin hätten die kreisangehörigen Kommunen die Leistungsauszahlung komplett auf die Bezahlkarte umgestellt, sagte Ihlenfeld. Derzeit werde die Karte insbesondere an neu aufgenommene Geflüchtete ausgegeben. Der monatliche Bargeldbezug über die Bezahlkarten sei bei der Karte des Landes auf monatlich 130 Euro pro Person beschränkt. Ein Versand von Bargeld sei nicht möglich. Entsprechend könnten damit keine sogenannten Money-Transfers-Dienste genutzt werden.

Die Teilnahme am Onlinehandel sei nur innerhalb Deutschlands möglich, innerhalb der EU soll dies perspektivisch möglich sein, außerhalb der EU jedoch nicht. Für Überweisungen und Lastschriften gibt es eine Positivliste.

Dem Landkreis entstehen laut Ihlenfeld durch die Einführung der Bezahlkarte weder einmalige noch laufende Kosten. Diese würden vom Land übernommen. Zu einem möglichen Entlastungseffekt für die Verwaltung befragt, sagte Ihlenfeld, dass zum jetzigen Zeitpunkt hierzu noch keine Angaben möglich seien. Dazu müsse erst die komplette Umstellung erfolgt sein. Mit den Kommunen im Landkreis habe man einen Besprechungstermin für Anfang Juni 2026 vereinbart, um das System zu überprüfen. Bislang seien noch keine Probleme gemeldet worden.

Die Bezahlkarte soll verhindern, dass Asylbewerber Geld aus Sozialleistungen an ihre Familien in den Herkunftsländern oder an Schlepper schicken. Die Karte ist für all diejenigen vorgesehen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterstützung beziehen.