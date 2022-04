Am südlichen Ortseingang entsteht an der Erpolzheimer Straße das bislang größte Projekt der Sanierungsträger GmbH. Vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 40 Wohneinheiten werden hier gebaut. Die Hälfte der Wohnungen soll an Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen vermietet werden. Dafür gab es am Donnerstag Fördermittel.

Das Land fördert über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) den Neubau von 20 Wohnungen mit einem Darlehen in Höhe von knapp 2,4 Millionen Euro und einem Tilgungszuschuss in Höhe von knapp 500.000 Euro. Dafür müssen zehn Wohnungen für 25 Jahre und zehn für 15 Jahre zweckgebunden an Haushalte mit geringem beziehungsweise mittlerem Einkommen vermietet werden. Finanzstaatssekretär Stephan Weinberg überreichte mit ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer die schriftliche Förderzusage am Donnerstag im Autohaus Strasser gleich nebenan. Bürgermeister Matthias Weber und Dieter Petry, Geschäftsführer der Sanierungsträger GmbH, nahmen den Bescheid entgegen.

Es sei Ziel der Stadt und ihrer Tochter, der Sanierungsträger GmbH, etwas für bezahlbaren Wohnraum zu unternehmen, so der Bürgermeister. Man habe jedoch nicht gewusst, was auf die GmbH zukomme, gab Petry zu. Während der Planung seien immer mehr Ziele ins Auge gefasst worden. So sollten mit dem Projekt auch moderne, städtebauliche sowie ökologische Akzente umgesetzt werden. Besonderes Augenmerk habe man auf eine günstige Warmmiete gelegt: Die gesamte Anlage wird durch Solewärmepumpen beheizt. Deren Energieversorgung soll mit dem Bezug von Ökostrom fast völlig regenerativ erfolgen und damit weitgehend unabhängig sein von Gaslieferungen. Auf dem Dach des an der Erpolzheimer Straße geplanten Carports soll eine Photovoltaikanlage montiert werden. Für die Wärmepumpe seien jedoch eineinhalb Jahre dauernde Voruntersuchungen nötig gewesen, erläuterte Petry. Derzeit wird an der Tiefgarage gearbeitet, die im südlichen Areal Platz für 39 Fahrzeuge bieten soll.

Zwölf Millionen Euro geschätzt

Finanzstaatssekretär Weinberg hob hervor, dass die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sehr wichtig sei. Durch die Förderung sei es möglich, die Wohnungen für 5,40 beziehungsweise 5,75 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche zu vermieten. ISB-Vorstand Dexheimer lobte das Engagement in Freinsheim: „Dass Sie das mit einer GmbH umsetzen, ist sensationell.“

Nach Angaben des zweiten Geschäftsführers der Sanierungsträger GmbH, Wilfried Weber, wird mit einem Kostenvolumen von zwölf Millionen Euro gerechnet. Bis zum Oktober 2023 sollen die vier Häuser, die vom Architekturbüro Bayer&Strobel aus Kaiserslautern geplant worden sind, fertig gestellt werden.