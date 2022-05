Am Samstag gegen 22.30 Uhr hat ein Unbekannter laut Polizei versucht, in ein Wohnhaus in der Eichstraße in Weisenheim am Sand einzubrechen. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei alarmierte. Da in der Zwischenzeit die Bewohnerin des Hauses den Täter durch ein Fenster ansprach, konnte er noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchten. Eine Beschreibung des Manns liegt nicht vor, der Schaden beträgt 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.