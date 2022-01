Am Freitag gegen 21.55 Uhr haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim einzubrechen. Das hat die Polizei gemeldet. Die Bewohnerin war zu Hause und hörte verdächtige Geräusche, als die Täter versuchten, den Rollladen und die Terrassentür aufzuhebeln. Sie rief die Polizei, deren sofort eingeleitete Fahndung aber keinen Erfolg brachte. Die Frau hat einen Schock erlitten und musste vom Rettungsdienst medizinisch betreut werden.

Bei weiterem Einbruch Schmuck erbeutet

Am gleichen Tag waren Unbekannte in der Karl-Räder-Allee in Bad Dürkheim erfolgreicher. Sie hebelten bei einem Einfamilienhaus Rolladen und Balkontür auf, durchsuchten das gesamte Anwesen und stahlen Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.