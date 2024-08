Ab Freitag feiern die Trift-Bewohner in Bad Dürkheim die Trifter Kerwe. Das Fest wird um 18.30 Uhr eröffnet, im Anschluss spielt die Gruppe „xxtra“. Am Samstag steuert die Band „Herzblut“ ab 19 Uhr die Musik bei. Mit einem Frühschoppen startet die Kerwe am Sonntag bereits um 11 Uhr. „Uff de Walz“ begleitet das Frühstück musikalisch. Für die jüngeren Besucher wird ab 14.30 Uhr Kinderschminken angeboten. Am Montag spielt ab 19 Uhr die Gruppe „S’Blech“. Die Abschiedsmusik liefert am Dienstag „Final Harvest“. Familie Haag schenkt im Schubkarchstand aus, ein Weindorfzelt wird vom Weingut Grauer und dem Schönfelder Hof betrieben. Es werden Spezialitäten der Metzgerei Tempel verkauft. Ein Karussell steht für die Kleinen bereit.