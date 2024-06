Wer folgt auf Weinprinzesssin Denise Stripf? Die Stadt Bad Dürkheim sucht eine neue Weinhoheit – männlich oder weiblich – für das Jahr 2024/2025.

Traditionell wird die Dürkheimer Weinhoheit am Vormarkt-Montag auf dem Wurstmarkt im Weindorf gekrönt. Damit startet die von Ausflügen in Partnerstädte, Weinseminaren, Fest-Eröffnungen und Gästeführungen geprägte einjährige Amtszeit. Die Stadt erwarte von ihrer Weinhoheit, dass sie Bad Dürkheim sowie die dortige Weinkultur repräsentiert. „Leidenschaft für die regionalen Weine und Pfälzer Traditionen sowie Redefähigkeit, Selbstbewusstsein und Professionalität sind Attribute, die die Weinhoheit mitbringen muss“, heißt es weiter. Bewerberinnen und Bewerber können ihr Bewerbungsschreiben bis zum 5. Juli an Tourismus@bad-duerkheim.de schicken. Willkommen seien Lebensläufe, Motivationsschreiben und kreative Bewerbungsformen. Die Stadt werde sich auf alle Bewerbungen zurückmelden. Weitere Informationen erteilt Gerrit Altes von der Tourist Information Bad Dürkheim unter Tourismus@bad-duerkheim.de oder 06322 935 4550.