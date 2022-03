Unter dem Motto „Bewegung trifft Inklusion“ gibt es ab Montag, 28. März, 11 Uhr, und Mittwoch, 30, März, 17 Uhr, in Bad Dürkheim ein neues, kostenloses Angebot von Bewegungsmanagerin Britta Blankenfuland und Inklusionslotsin Evi Weis mit Unterstützung der Sportkreisvorsitzenden Erika Müller-Kupferschmidt. Ziel ist es, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen in Bewegung zu bringen.

„Wir wollten eine Gruppe ins Leben rufen, bei der wirklich jeder mitmachen kann, ob alleine, mit Kindern oder Rollator, mit oder ohne Beeinträchtigung“, erklärt Blankenfuland. Sie will, eingesetzt von der Landesinitiative „Land in Bewegung“, möglichst viele Menschen im Landkreis mit niedrigschwelligen Sportangeboten erreichen. „Es passt gut zusammen, wenn man Bewegung und Inklusion kombiniert – zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen“, erzählt Blankenfuland.

Am Montag und Mittwoch geht es am Eingang zum Mercure-Hotel in Bad Dürkheim am Wurstmarktplatzlos. „Wir laufen circa eine halbe Stunde“, erklärt die Bewegungsmanagerin. „Es geht nicht darum, zu joggen.“ Bewegung in der Gruppe soll Menschen, die sich damit alleine schwer tun, einen Grund geben, ein wenig Sport zu machen. „Ich baue leichte Bewegungsübungen, angepasst an die Gruppe ein“, erklärt die Sportfachfrau weiter.

Anmeldung nötig

Die ersten Termine sollen nur der Anfang sein. „Wir möchten daraus ein wöchentliches Angebot machen“, verrät Blankenfuland. Wenn man zu einem festen Tag verabredet ist, lässt man den Sport seltener ausfallen. „In der Gruppe mit Menschen, mit denen man erzählen kann, macht es gleich dreimal mehr Spaß.“ Daraus könnten gar Freundschaften entstehen.

Um zu wissen, wie viele Menschen mitlaufen, wird um Anmeldung gebeten bei Britta Blankenfuland (Telefon 0179 6645555, E-Mail: b.blankenfuland@lsbrlp.de), Evi Weis (0171 5810390, e.weis@silo.lsbrlp.de) oder Erika Müller-Kupferschmidt (0151 50513753, erika.mueller-kupferschmidt@sportbund-pfalz.de).