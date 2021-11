Stärker und beweglicher werden – mit einem Handtuch? Ja, Sie haben richtig gelesen. Gemeindeschwester plus Vera Götz benutzt das heute für ihre Übungen.

Der ganz einfache Grund für das Hilfsmittel als Stoff: „Das hat jeder zur Hand“, verrät die Gemeindeschwester plus. Also: Auf zum Schrank oder der Schublade, ein Handtuch geschnappt und schon kann es los gehen.

Bei allen Übungen wird das Handtuch so mit beiden Händen festgehalten, dass es immer gespannt ist. Dadurch werden mehr Muskeln beansprucht, als wenn man es einfach nur locker hält. Denn dann kommt zur eigentlichen Übungsbewegung auch noch die Anstrengung der Arme hinzu, die permanent die Stoffenden auseinanderziehen.

Insgesamt dienen die Übungen „der Kräftigung, der Beweglichkeit und der Koordination“, erklärt Vera Götz. Als Gemeindeschwester plus unterstützt sie Menschen, die älter als 80 Jahre sind und keine Pflegestufe haben, dabei, selbstständig in ihren eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben. Und da ist Sport gar nicht so unwichtig, denn wer beweglich und aktiv bleibt, kräftigt seine Muskeln, läuft dadurch sicherer und hat ein geringeres Risiko. Sport als Sturzprophylaxe, sozusagen.

Die Übungen starten damit, dass das Handtuch vorm Körper gegriffen wird, die Arme sind gestreckt. Dann wird das Handtuch über den Kopf gehoben und danach wieder gesenkt. Eine etwas anstrengendere Variante, bei der auch wiederum mehr Muskeln eingebunden werden, ist diese: Die Arme sind wieder gestreckt, das Handtuch gespannt. Diesmal gehen aber die Arme nach oben und dann wird der Oberkörper nach vorne geneigt, wieder nach oben gehoben, und dann geht das Handtuch erst wieder nach unten. Eine weitere Variante: Mit Armen und Handtuch überm Kopf wird der Oberkörper nach rechts und links geneigt – so weit es geht, weh tun soll dabei natürlich nichts.

Die Übungen können laut Vera Götz auch im Sitzen durchgeführt werden, am besten auf einem Hocker ohne Lehne, damit man sich gut bewegen kann. Die Gemeindeschwester plus erinnert auch daran, immer wieder zwischendurch die Arme auszuschütteln.

Wie oft? Je Übung drei Einheiten von je zehn- bis 15-mal.

Weitere Übungen ...

... finden Sie im Sammelartikel „Runter vom Sofa und einfach anfangen“.