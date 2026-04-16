Unbekannte haben bei Gönnheim 80 Teile von Bewässerungsanlagen gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Demnach traf es zwei landwirtschaftliche Felder nahe dem Fußgönheimer Weg. Die Täter nahmen insgesamt rund 80 Beregnungsköpfe mit. Der Diebstahl passierte zwischen Samstag, 11. April, 0 Uhr, und Dienstag, 14. April, 6.30 Uhr. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 1510 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.