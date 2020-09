Ein lauter Knall und anschließende Wassergeräusche aus dem Kurpark beunruhigten in der Nacht zum Freitag den Gast eines Hotels in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim. Laut Polizeibericht vernahm er die Geräusche von seinem Balkon aus. Er vermutete einen Wasserrohrbruch. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei fanden aber keine Anhaltspunkte dafür. Ermittlungen ergaben, dass im Kurpark die Bewässerungssprenger ausgelöst hatten. Die Polizei erklärte, dass abends die Düsen mit einem lauten Knall aus dem Boden schießen und anschließend anfangen würden zu wässern.