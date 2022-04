Zu einem Hausfriedensbruch ist es laut Polizei am Mittwoch, gegen 11.45 Uhr, in der Schenkenböhlstraße in Bad Dürkheim gekommen. Zwei zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Personen stiegen demnach über den Vorgartenzaun einer älteren Dame und klingelten ununterbrochen an der Eingangstür. Die Seniorin habe jedoch vorbildlich reagiert und die Tür nicht geöffnet. Im Anschluss hielten die zwei Täter einen Zettel an ihr Fenster. Auf dem stand, sie hätten Kinder und keine Arbeit und wollten Geld. Da die Dürkheimerin auch darauf nicht reagierte, seien die beiden wieder über den Zaun geklettert und hätten sich zu Fuß in Richtung Seebach entfernt. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung sie die Polizei an der Kreuzung Holzweg/Heinrich-Bährmann-Straße kontrollieren. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten Zettel mit dem oben genannten Inhalt und stellten diese sicher. Gegen den 27-Jährigen und die 22-Jährige wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.