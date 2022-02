Alkoholisiert und schlafend – so hat eine Polizeistreife am sehr frühen Sonntagmorgen in Gönnheim gegen halb drei Uhr einen Touristen entdeckt. Der 55-Jährige hatte bei laufender Musik und angeschaltetem Licht in seinem VW Tiguan geschlafen, der in der Bismarckstraße geparkt war. Die Polizei verschloss das Auto, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Der Tourist setzte seinen Schlaf in seinem Hotelbett fort.