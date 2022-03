Am Dienstag gegen 15 Uhr hat ein amtsbekannter 48-jähriger Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zugeschlagen. Er wurde laut Polizei dabei beobachtet, wie er eine Flasche Wodka in seine Jacke steckte. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten außerdem eine Armbanduhr, einen tragbaren DVD-Player, zwei DVDs, einen neuen Regenschirm und zwei Thunfischsalate. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann diese Gegenstände im Laufe des Tages in mehreren Geschäften im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim entwendet hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 48-Jährige anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls. Aufgrund des bestehenden Hausverbots wird auch wegen Hausfriedensbruchs gegen ihn ermittelt.