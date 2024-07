Gegen einen Radfahrer wird wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. Wie die Polizei in Bad Dürkheim mitteilte, wurde ein Fahrradfahrer am Samstagabend gegen 23 Uhr In den Almen kontrolliert. Einer Streifenwagenbesatzung fiel der Radfahrer auf, da er sich mit deutlichen Schlangenlinien vorwärts bewegte. Während der Kontrolle des 30-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Radfahrer wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung ermittelt.