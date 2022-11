Ein 53-jähriger Radfahrer ist am Samstag, 5. November, gegen 12.30 Uhr in der Salinenstraße in Bad Dürkheim gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim auf dem Radweg in Richtung Kurpark, stürzte hierbei über den Lenker seines E-Bikes auf den Kopf, woraufhin er kurzzeitig bewusstlos wurde. Der 53-Jährige zog sich eine Platzwunde am Kopf sowie eine Fraktur des Schlüsselbeins zu. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,25 Promille. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.