Ein betrunkener Radfahrer ist am frühen Samstagmorgen auf der Fahrbahn der L526 zwischen Freinsheim und Erpolzheim bewusstlos liegengeblieben. Ein Autofahrer, der nach eigenen Angaben nur durch eine Vollbremsung ein Überfahren des Mannes verhindern konnte, meldete sich gegen 3.45 Uhr bei der Polizei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten und des verständigten Rettungsdienstes war der 27-Jährige aus Erpolzheim wieder ansprechbar und wohlauf. Sein Fahrrad lag neben ihm. Die Polizei stellte deutlichen Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Da sein Atemalkoholtest über zwei Promille ergab, wurde ihm in der Dürkheimer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Dem 27-Jährigen drohen zwar strafrechtliche Konsequenzen, trotzdem „kann er von Glück reden, dass er den Vorfall körperlich unversehrt überstanden hat“, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.