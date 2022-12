Bei einem Verkehrsunfall zwischen Weisenheim am Sand und Maxdorf hat sich am Mittwochmittag ein Autofahrer mit seinem Wagen überschlagen – er landete im Straßengraben. Laut Polizei hatte der 37-jährige Opelfahrer auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Auto verloren. Die freiwillige Feuerwehr musste den Mann durch die Frontscheibe bergen, das DRK brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der Mann stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol, ein Atemtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei sperrte die L454 während der Rettungsarbeiten für etwa 30 Minuten. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden von 2000 Euro. Die Feuerwehr Weisenheim am Sand war mit 15 Einsatzkräften am Unfallort.