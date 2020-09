Am Montag ist laut Polizei ein 69-Jähriger mit seinem Mofa auf der L 525 von Ellerstadt in Richtung Gönnheim gefahren und dabei ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er stürzte in den Straßengraben und verletzte sich dabei leicht am Fuß. Sein Mofa wurde bei dem Sturz nicht beschädigt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Mofafahrer starken Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,20 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Mofa-Schlüssel sichergestellt.