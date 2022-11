Am Samstag gegen 20 Uhr ist die Polizei in einen Supermarkt in der Mannheimer Straße gerufen worden. Dort habe ein 33-jähriger Kunde das Personal beleidigt und einen anderen Kunden geschlagen und getreten. Im weiteren Verlauf flüchtete der Täter in Schlangenlinien fahrend auf seinem Fahrrad, die Beamten konnten ihn aber in der Nähe festnehmen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,58 Promille, zudem reagierte ein Urintest positiv auf Marihuana. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwarten ihn nun Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.