Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich am Donnerstag gegen 20 Uhr ein 58-Jähriger der Hauptstraße in Friedelsheim verletzt. Laut Polizei war der Mann mit seinem Tourenrad in Fahrtrichtung Gönnheim unterwegs. Auf Höhe eines Weinguts kam er vermutlich mit dem Vorderrad zu dicht an den rechten Bordstein, erfasste diesen, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Während der Kontrolle des 58-Jährigen bemerkten die Beamten, dass er nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da er sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zuzog, brachte ihn das Deutsche Rote Kreuz ins Krankenhaus. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.