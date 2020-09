Am Montagabend meldeten Zeugen der Rettungsleitstelle einen Bewusstlosen am Busbahnhof. Als die Mitarbeiter des Roten Kreuzes gegen 19 Uhr eintrafen, wehrte sich der augenscheinlich stark alkoholisierte 45-Jährige aber gegen eine Untersuchung. Er war laut Polizeibericht nicht fähig, um sich im Straßenverkehr sicher zu bewegen. Gegenüber der herbeigerufenen Streifenwagenbesatzung war er ebenfalls wenig kooperativ. Als seine Freundin eintraf, ging er auf die Polizeibeamten zu und führte einen Karatetritt in die Luft aus. Außerdem beleidigte er die eingesetzten Beamten. Seine Freundin ging dazwischen, konnte ihn zunächst beruhigen und versuchte ihn zu überreden, dass er in ihr Auto steigt. Der 45-Jährige wurde letztlich von der Polizei in Gewahrsam genommen. Jetzt wird gegen ihn wegen Beleidigung ermittelt.