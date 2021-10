Am Mittwoch gegen 20.45 Uhr hat eine 54-jährige Angestellte einer Spielhalle in der Bruchstraße in Bad Dürkheim die Polizei zu Hilfe gerufen. Grund war ein stark betrunkener Besucher, der andere Gäste angepöbelt hatte und sich weigerte, das Gebäude zu verlassen. Als die Mitarbeiterin der Spielhalle ihn aufforderte zu gehen, baute er sich bedrohlich, mit erhobenen Armen vor ihr auf. Der Störenfried, ein 44-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim, wurde schließlich durch die Polizeibeamten der Spielhalle verwiesen, ein Platzverweis wurde ausgesprochen. Weiterhin wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.