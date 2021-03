Am Samstag um 21.55 Uhr hat ein Anwohner der Hans-Koller-Straße die Polizei darüber informiert, dass sich dort gerade Verkehrsunfall ereignet habe und der Unfallverursacher geflüchtet sei. Der Täter streifte den Beamten zufolge im Vorbeifahren zwei parkende Autos und verursachte dabei einen Schaden von ungefähr 2500 Euro. Kurze Zeit später kam es auf der B 271, in Höhe der Abfahrt Meckenheim, zu einem weiteren Verkehrsunfall. Der Wagen des Unfallverursachers wies auch Schäden auf, die zu den Unfällen in der Hans-Koller-Straße passen könnten. Bei dem 24-jährigen Fahrer fiel den Polizisten Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Bei dem Auto des Unfallverursachers handelt es sich um einen dunklen Audi A4 mit polnischen Kennzeichen. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.