Folgen hat ein Besuch des Freinsheimer Weinfestes in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für eine Gruppe Radfahrer. Die Beamten hatten die Gruppe, die laut Polizeibericht „augenscheinlich alkoholisiert waren“ beim Verlassen des Festgeländes gegen 0.40 Uhr angesprochen. Sie hätten glaubhaft versichert, aufgrund ihrer Betrunkenheit die Räder heimschieben zu wollen. Mit Einverständnis der Beteiligten wurden die Räder nahe des Fests abgeschlossen und es ging zu Fuß auf den Heimweg. Wenig später trafen die Polizisten aber genau diese Personen gegen 1 Uhr auf der L455 in Richtung Großkarlbach an – mit ihren Fahrrädern. Zwei von ihnen fuhren Schlangenlinien, andere schoben ihre Räder ordnungsgemäß.

Alle mehr als ein Promille bei Atemalkoholtest

Die anschließende Kontrolle brachte für einen 24-Jährigen und eine 22-Jährige, die auf dem Rad saßen, einen freiwilligen Atemalkoholtest, der 1,32 und 1,48 Promille ergab. Gegen sie wird wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung ermittelt. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen und ihre Räder sichergestellt. Eine 23-Jährige, die ihr Rad geschoben hat, machte ebenfalls einen Test, der 1,93 Promille anzeigte. Auch ihr Rad wurde sichergestellt – um eine weitere Trunkenheitsfahrt zu verhindern.