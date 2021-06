Vier Jugendliche haben am Donnerstag gegen 0.30 Uhr vor dem Jugendtreff in der Ludwigstraße in Gönnheim randaliert. Beim Eintreffen der Polizei rannten sie zunächst weg, ließen aber ihre Fahrräder und Rucksäcke zurück.

Am Ort des Geschehens lag laut Polizeibericht „eine Menge Müll verteilt“. Außerdem haben die Jugendlichen Pizzakartons angezündet, wodurch eine Gartenmauer leicht beschädigt wurde. Das Quartett hat auch ein Umleitungsschild umgeworfen.

Eltern kontaktiert

Durch Dokumente in einem Rucksack konnten die Jugendlichen ermittelt und deren Eltern kontaktiert werden. Nach und nach kamen die Jugendlichen vor Ort. Sie machten freiwillige Atemalkoholtests, der höchste gemessene Wert lag bei 1,7 Promille.

Nach belehrenden Gesprächen wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben. Das Jugendsachgebiet der Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.