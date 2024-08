Einen bewaffneten Mann, der an der Bushaltestelle in der Kaiserslauterer Straße sitze, meldeten Passanten der Polizei am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zur Haltestelle.

Dort durchsuchten die Polizisten einen 37-jährigen polizeibekannten Mann aus Bad Dürkheim. Dabei entdeckten die Beamten laut Polizeibericht eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole. Eine Erlaubnis zum Führen dieser Waffe hatte der stark alkoholisierte Bad Dürkheimer nicht.

Während des Einsatzes sei er zunehmend aggressiver geworden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,76 Promille. Daraufhin wurde der Mann auf richterliche Anordnung bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun laut Polizei ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.