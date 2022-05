Ein vermutlich betrunkener Autofahrer ist nach Angaben der Polizei am Montag, gegen 18 Uhr erst in Schlangenlinien über die L527 und die L526 und dann durch Ellerstadt gefahren. Der 56-jährige Mann sei mit seinem 7er BMW auf den beiden Landesstraßen mehrfach an die Leitplanken gestoßen, in Ellerstadt habe er mehrere geparkte Autos gestreift. Wie die Polizei weiter mitteilt, hat ein Zeuge der Polizei das Kennzeichen des Autos mitgeteilt. Keinen Erfolg hatte die Polizei bei einem Besuch der Wohnung des Halters des Autos. Später sei der BMW in einem Wohngebiet gefunden worden, die Motorhaube sei noch warm gewesen. Der 56-Jährige sei in einem Haus in der Nähe angetroffen worden. Der Mann habe nach Alkohol gerochen, habe keine Angaben gemacht und sei nicht zu einem Atemalkoholtest bereit gewesen. Dem Mann sei eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt worden. Auch wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. rhp