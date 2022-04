Ein 57-Jähriger hat am Sonntag gegen 18 Uhr an der Kreuzung B37/Bruchstraße in Bad Dürkheim einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilt, erbrachte ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert 0,76 Promille.

Gesamtschaden von 2500 Euro

Vor dem Mann hatte ein Hyundai-Fahrer, auf der B37 in Richtung A650 unterwegs, an einer Ampel anhalten müssen. Der 57-Jährige sah das nach eigenen Angaben wegen der tiefstehenden Sonne nicht und fuhr mit seinem Wagen auf den Hyundai auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem Mann. Der Test reagierte positiv. Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun ermittelt, weil er unter Alkoholeinwirkung einen Unfall verursacht hat.