Auch auf Parkplätzen gilt das Straßenverkehrsrecht: Laut Polizei betrunken war ein 23 Jahre alter Mann, den sie auf einem Parkplatz in Weisenheim am Berg am späten Donnerstagabend im Auto erwischt hat. Den Beamten waren nach eigenen Angaben auf diesem Parkplatz gegen 23.30 Uhr zwei Autos aufgefallen. Beim 23-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, der eines der Autos gefahren hatte, roch die Polizei Alkohol. Der Mann räumte ein, getrunken zu haben. Der Atemtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Er durfte nicht weiterfahren, seine Schlüssel wurden ihm weggenommen. Nach der Blutprobe wurde ihm der Führerschein vorläufig entzogen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Weil sein Beifahrer und eine weitere Person ebenfalls getrunken hatten, wurden deren Schlüssel präventiv sichergestellt.