Mit viel Ärger endete eine alkoholgeschwängerte Fahrt mit dem Rad für ein Ehepaar am späten Freitagabend in Weisenheim am Sand. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Streife zunächst gegen 23.50 Uhr in der Ritter-von-Geißler-Straße die 56 Jahre alte Frau gefunden: Sie war vom Rad gestürzt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen – und roch stark nach Alkohol. Während die Polizei noch mit der Frau beschäftigt gewesen sei, sei ihr 58 Jahre alter Mann aufgetaucht, ebenfalls alkoholisiert, und habe die Beamten mit zunehmender Aggressivität bedrängt und bedroht. Weil sie einen körperlichen Angriff fürchteten, hätten die Polizisten den Mann zu Boden gebracht und gefesselt. Ein Beamter sei dabei leicht verletzt worden.

Im Krankenhaus sei beiden Eheleuten eine Blutprobe entnommen worden. Die Frau habe wegen ihrer Verletzungen in Behandlung bleiben müssen, der Mann wegen seines Verhaltens bei der Polizei. Auf die 56-Jährige komme nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu, auf ihren Mann mehrere: Wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.