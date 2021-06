500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot – das hat sich ein 21-Jähriger eingehandelt, der in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.30 Uhr in Bad Dürkheim in eine Verkehrkontrolle geraten ist. Die Beamten hatten ihn in der Manneimer Straße angehalten und Alkoholgeruch bemerkt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Dem Mann wurde verboten, weiterzufahren und sein Autoschlüssel wurde sichergestellt.