Sechs Dürkheimer sind am Montagmittag von Callcenter-Betrügern angerufen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zu einem wirtschaftlichen Schaden ist es nicht gekommen. Die zumeist älteren Anrufer meldeten sich bei Angehörigen und Polizei. Die Anrufer gaben sich als Enkelkinder, Kinder oder Polizisten aus. Sie gaben vor, eine hohe Kautionssumme zu brauchen. Bei anderen Anrufen ging es um einen angeblichen Lottogewinn. Die Anrufer nutzten eine unterdrückte Rufnummer. Wer ebenfalls Opfer eines solchen Betrugsversuchs wurde, wird gebeten, sich an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu wenden.