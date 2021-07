Mehrere Menschen sind am Mittwoch in Bad Dürkheim und Umgebung in betrügerischer Absicht angerufen worden. Allerdings durschauten alle Angerufenen die Betrugsmasche. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zwei Angerufene sollten um Geld erleichtert werden, weil ein Enkelkind angeblich einen Unfall gehabt habe und nun in Nöten sei. Eine weitere Frau sollte zahlen, weil gegen sie vermeintlich eine Klage nach einer Lotteriespielteilnahme laufe. Die Polizei rät: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selbst mit Namen melden.“ Angerufene sollten sich nicht unter Druck setzen lassen und keine finanziellen oder familiären Details verraten. „Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder Ihnen nahestehenden Personen und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte.“ Wer einen verdächtigen Anruf erhält, soll laut Polizei die Nummer 110 wählen.