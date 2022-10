Täglich rufen Betrüger beispielsweise als falsche Polizeibeamte oder falsche Enkel vorzugsweise ältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen, an deren Geld zu kommen. Obwohl schon viele Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Um die Bürger noch besser vor diesen Betrugsmaschen zu schützen, wollen die Experten der polizeilichen Prävention vor Ort Aufklärungsarbeit leisten und informieren. Die nächste Station dieser Polizei-Tour durch die Vorder- und Südpfalz ist am Dienstag, 11. Oktober, 10 bis 14 Uhr, in Freinsheim am Edeka-Markt in der Herxheimer Straße.

Die Polizeibeamten wollen darüber aufklären, wie man sich mit einfachen Tricks gegen so genannte Schockanrufe wehren kann. Auch Angehörige älterer Menschen sind eingeladen, die Beamten anzusprechen und sich zu informieren.